Girişimcilere iş geliştirme fırsatı
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığı ve Yapı Kredi’nin işbirliğiyle başlattığı ‘Change with Business’ projesiyle, sosyal girişimlerin sürdürülebilirliğini ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.
Eğitim ve mentorluk programını tamamlayan beş sosyal girişime 10 bin TL destek sağlanacak.
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