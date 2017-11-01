Girişimcilik, bu zirvede

Kasım 1, 2017 0 Yorum 112 Okunma
Girişimcilik, bu zirvede

BOÜ işletme ve Ekonomi Kulübü bünyesindeki Girişimcilik ve İnovasyon Alt Kurulu 4 Kasım’da BOÜ Garanti Kültür Merkezi’nde ‘How to Start Girişimcilik Zirvesi’ düzenliyor.

‘Girişimciliğin 20 Yıl Sonrası, ‘Doğru Ekiple Çalışmak, ‘Yatırımcı Ne İster?, ‘Türkiye’de Girişimcilik’ başlıklı oturumların düzenleneceği zirvede katılımcılar, Hasan Aslanoba, Hakan Baş, Gülsüm Çıracı, Çağlar Erol, Cem Soysal, Kaan Kayabalı ve Emrah Kaya ile aynı platformda buluşacak. Bilgi, howtostart.buik.net‘te.



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