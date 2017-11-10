IEEE Koç’tan Tech-Summit’17
Koç Üniversitesi IEEE öğrenci kolu, ‘Tech-Summit’17’ etkinliğini 9 Aralık’ta Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde düzenleyecek.
Önemli şirketlerin proje süreçleri ve AR-GE çalışmalarının farklı perspektiflerden anlatılacağı etkinliğin kariyer planlaması açısından yol gösterici olması ve dünya trendlerinin değerlendirilerek katılımcıların teknoloji yönünden bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
Etkinlikte;
•Sektöründe önemli şirketlerden C-level konuşmacılar ve sürpriz motivasyonel konuşmacılar ağırlanacak.
•Katılımcıların iş süreçlerini somut olarak tecrübe etmeleri için teknik workshoplar ve vaka analizleri, iş hayatlarında ihtiyaçları olacak becerileri edinebilmeleri için kişisel gelişim ve liderlik atölyelerine yer verilecek.
•Türkiye’deki bütün üniversitelerden öğrencilere açık olacak Tech-Summit’17, prova mülakatlar ve katılımcıların şirketlerin işe alım süreçleri hakkında bilgi alabilecekleri kariyer stantlarıyla katılımcılara staj olanakları sunacak.
•Eğlenceli kaynaştırma oyunları, sürpriz hediyeler ve ikramlarla dolu bir fuaye alanı katılımcıları bekliyor olacak.
Kayıt için ieee@ku.edu.tr’ye mail atılabilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?