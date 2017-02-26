‘İK Zirvesi’ Boğaziçi’nde

Şubat 26, 2017 0 Yorum 51 Okunma
‘İK Zirvesi’ Boğaziçi’nde

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü, Humanspire İnsan Kaynakları (İK) Zirvesi düzenliyor.

11-12 Mart’ta BÜ Albert Long Hall’deki zirvede, İK’nın fonksiyonları ve İK’da trend konular farklı sektör ve şirketlerden 25 isim tarafından işlenecek.

Oturumların konu başlıkları, ‘İşe alım, işveren markası, dijital İK, yetenek yönetimi, wellbeing, diversity ve inclusion, İK’nın stratejik kararlardaki rolü, eğitim ve gelişim, globalleşme sürecinde İK ve yapay zeka’ olacak.

Bilgi ve katılım formu, humanspire.buik.nette.

 



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