İktisat kulübü öğrencileri ağırlıyor!
İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübünün ikincisini düzenlediği “Sektör Günleri” etkinliği 11 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da başlıyor.
İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olan etkinliğe sağlık, teknoloji, iletişim, ulaşım, bankacılık sektörlerinden lider firmalar katılacak.
Organizasyona katılım ücretsiz ve sertifikalıdır. Detaylar için İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü’nün sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
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