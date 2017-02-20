İstanbul İşletme, ‘Yörüngeden Çık!’ diyor
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü’nün düzenlediği Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl ‘Yörüngeden Çık!’ sloganıyla katılımcılarını bekliyor.
Yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlamada dijitalleşme, yerelleştirme politikaları, sosyal medya kullanımı ve inovasyon gibi konuların konuşulacağı zirve, 27 Şubat Pazartesi 10:00-15:30’da, İstanbul Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek.
Katılımcılara, katılım sertifikası verilecek.
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