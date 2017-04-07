İTÜ GOBI, 9-14 Nisan’da
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü, ‘GOBI’ isimli uluslararası organizasyonunun dokuzuncusunu 9-14 Nisan’da İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal amfisinde düzenleyecek.
Katılımcılara girişimcilik, liderlik, pazarlama ve inovatif düşünme gibi konularda kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefleyen GOBİ 2017’de TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Nestle Türkiye CEO’su Felix Allemann gibi birçok önemli şirket ve alanında uzman isimlerle panel, workshop ve vaka çalışmaları yapılacak.
Katılımcılar iş ve staj başvurusu yapabilecek ve üç sertifika alabilecek. Bilgi ve katılım için www.gobistanbul.com ziyaret edilebilir.
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