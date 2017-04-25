Kampüste Kariyer Şenliği
Kariyer Kulübü’nün her yıl düzenlediği kariyer etkinliklerinden en büyüğü olacak Kampüste Kariyer Şenliği ’17 etkinliğinde şirketlerle üniversite öğrencileri buluşacak.
Kariyer Kulübü’nün 2011 yılından beri düzenlediği Kampüste Kariyer adlı etkinliğe katılım gösteren şirketler, kendi misyon ve vizyonlarını çalışma hayatına girmeye aday üniversite öğrencilerine aktarma fırsatı bulur.
Bu şirketlere, kendi isteklerine bağlı olarak açacakları standlarda, ilgili öğrencileri bilgilendirme ve değerlendirme olanağı sağlanırken şirketlerin kendi reklam ve tanıtımlarını yapmalarına da öncülük edilir. Bu sayede öğrenciler, çalışmak istedikleri kuruluşların ön koşul beklentileri ile ilgili bilgi sahibi olur ve bu ön koşula göre başvuruda bulunur.
Kampüste Kariyer Şenliği 17’de Türkiye çapında birçok farklı üniversite öğrencisini bir araya getirme özelliği ile öğrencilerin ortak bir platformda buluşmasnı hedeflemektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü Kampüste Kariyer 2017 etkinliği, 05-06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde, 10:00-21:00 saatleri arasında Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecektir.
10 oturumdan oluşan etkinliğin açılışı ilk gün gerçekleşecek Kariyer Onursal Ödülleri Gecesi ile başlayacaktır. Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Bir Tutam İlgi Bir Kucak Sevgi adlı sosyal sorumluluk projesinin tanıtımının da yapılacağı bu ödül töreni için oylama halka açık yapıldı.
Ödül töreni dışında 2 gün sürecek etkinlik için bir çok şirket katılım gösterip, öğrencilerle buluşturulacaktır. Ayrıca konser ve sürpriz etkinliklerin de olacağı bu etkinlik, öğrencilik hayatının neşesini de içerisinde barındıracağı bir networking ortamı yaratmış olacak.
Daha Ayrıntılı Bilgi İçin:
Mert Dai
Başkan
0507 291 22 06
mertdai27@gmail.com
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