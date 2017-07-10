Kampüste üniversite deneyimi

Temmuz 10, 2017 0 Yorum 34 Okunma
Kampüste üniversite deneyimi

Özyeğin Üniversitesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘İşletme Fakültesi Kampı ’17 – Ne Olacak Bu … Hali?’ etkinliği, ekonomi, girişimcilik, pazarlama ve sporla ilgilenen lise öğrencilerini bir araya getirdi.

Üç günlük kampta liseliler, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleriyle farklı alanlardaki problemlere çözüm aradı.

Kamp çalışmaları sonucunda bir kişi Özyeğin Üniversitesi Lise Yaz Okulu için yüzde 100, bir kişi yüzde 50 ve bir kişi de yüzde 25 bursla ödüllendirildi.



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