Koç’tan ‘Bi’ Fikir Bi’ Şirket’
Koç Üniversitesi, Bi’ Fikir Bi’ Şirket ’17 etkinliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenliyor.
1-2 Nisan’da Koç Üniversitesi’nin Rumelihisarı’ndaki ana kampüsünde gerçekleştirilecek etkinlik, genç fikirleri hayata geçirmeyi ve gençlerin girişimcilik dünyasını tanımasını sağlamayı amaçlıyor.
Katılımcılar etkinlik süresince eş zamanlı girişimcilik atölyeleri, dünya çapında teknoloji şirketlerinden konuşmacıların oturumları, start up stantlarının bulunduğu fuar alanı, yarışma final oturumu ve birçok etkinlikten faydalanabilecek.
Etkinlik kayıtları 20 Mart’a kadar sürecek. Detaylı bilgi, bifikirbisirket.com’da.
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