Kurumsal Zindelik Konferansı, 22 Kasım’da
Size Bütünsel Yaklaşım tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ‘Kurumsal Zindelik Konferansı’, 22 Kasım Perşembe günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde düzenleniyor.
İş dünyası, giderek önem kazanan, kurum performansı ve verimliliğinin yanı sıra, çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırdığı araştırmalarla kanıtlanmış kurumsal zindelik (wellness) ve çalışan esenliği (well-being) alanlarındaki deneyimlerini Kurumsal Zindelik Konferansı’nda paylaşmaya hazırlanıyor.
Acıbadem Sigorta, AkSigorta, Mercedes-Benz Türk, Unilever, Vodafone gibi kendi alanlarında öncü kuruluşlardan konuşmacılara ilave olarak farklı alanlarda koç, danışman ve uzmanların da uygulama ve tecrübelerini paylaşacağı Kurumsal Zindelik Konferans”, 22 Kasım Perşembe günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde düzenlenecek.
Katılımın kayıt mecburiyetiyle, ücretsiz olacağı konferansta “Kurumsal zindelik kültürü yaratmak mümkün mü?, Türkiye’de çalışan sağlığında neleri biliyoruz?, Neleri konuşmalıyız?” gibi sorulara cevaplar aranırken kurumsal şirketler bu konudaki strateji ve bakış açılarını, konunun farklı uzmanları ise şirketlerde uygulanabilecek zindelik programları ve zorluklarla başa çıkma formüllerini de paylaşacak.
Kurumlara, çalışanları için olumlu, yüksek bir amaca hizmet eden, potansiyeli keşfetmeyi tetikleyen, eğlenceli ve en önemlisi, yaşam kalitesini artıracak bilgi ve becerilerle dolu bir ortam yaratmalarına yardımcı olmak üzere 2014 yılında kurulan Size Bütünsel Yaklaşım kurucuları Sibel Yücesan ve Zeynep Balcı konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Kurumlar çalışanlarının hızlı, üretken, sağlıklı, yaratıcı olmalarını ve bu durumu sürekli kılmalarını bekliyor. Bunu başarmak, zorlayıcı rekabet ve piyasa koşulları içinde pek de kolay değil.
Oysa son yıllardaki araştırmalar, kurum başarısıyla çalışan mutluluk ve sağlığının yakın ilişkisine dikkat çekiyor. Bu sebeple, kurum içinde zindelik (wellness) kültürü yaratmanın ve yaymanın önemi de gün geçtikçe artıyor.
Biz de bu alanda kurumları bir araya getirerek kendi etkin kültür, yapı, süreç, liderlik uygulamalarını paylaşmalarına ön ayak olmayı arzuladık.
Bu konferanstaki öncelikli hedefimiz kurumların çalışanlarına iyi olma konusunda birbirlerine ilham olabilmeleri ile birlikte çalışanların da bireysel yolculuklarını tasarlamada ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilmek.”
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