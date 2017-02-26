‘Liderlik Zirvesi’ 18-19 Mart’ta
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü bünyesindeki ‘İş Dünyası ve Yönetim Alt Kurulu’, 18-19 Mart’ta BÜ Garanti Kültür Merkezi’nde ‘Yönetim ve Liderlik Zirvesi’ düzenliyor.
Katılımcılar ‘Türkiye’de Liderlik’, ‘Sürdürülebilir Liderlik’, ‘Lider Yetiştirmek’ gibi birçok oturum aracılığıyla Garanti Bankası, Abdi İbrahim, Loreal, Allianz Sigorta, Yıldız Holding, KMPG ve Deloitte ile aynı platformda buluşacak.
‘Kadın Liderler’, ‘Medyada Liderlik’ gibi oturumların da bulunduğu zirve hakkında bilgi için www.yonetimveliderlikzirvesi.buik.net ziyaret edilebilir.
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