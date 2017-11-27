Liderlik Zirvesi 5-6 Aralık’ta İstanbul Üniversitesi’nde
Türkiye’nin ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü’nün gelenekselleşen ve en çok katılımcıyla gerçekleşen organizasyonlarından biri olan Liderlik Zirvesi bu sene 5-6 Aralık tarihlerinde olmak üzere iki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacılara, ürün sponsonlarına ve katılımcılara ev sahipliği yapacak!
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi Oditoryumu’nda Sevinç SATIROĞLU ve Cüneyt TOROS’un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Liderlik Zirvesi’17 bu sene ;
Oğuzhan CANIM, Hakan BAŞ, C. Müjdat ALTAY, Erdil YAŞAROĞLU, Can YILMAZ, Candaş Tolga IŞIK, Cem DAVRAN, Zafer ALGÖZ, Cansen BAŞARAN SYMES, Neyran BAHADIRLI , Nevzat AYDIN, Kıvanç&Burak, Begümhan DOĞAN FARALYALI, Irmak KAZUK, İhsan BAYÜLKEN, Emek EGE, Ozanser UĞURLU gibi değerli isimleri ağırlıyor olacak. PapaJohn’s Pizza ,Gloria Jeans, Nescafe, N11.com , Nestle , Çaykur, Dimes, Venüs Gıda, Cosmed, Pierre Cardin , Tadelle , Monolab, Rebul, Yves Rocher gibi markaların ürün sponsoru olarak katılacağı Liderlik Zirvesi’17, sizleri sadece değerli konuşmacıları ile değil aynı zamanda renkli bir fuaye alanı ile de bekliyor!
Liderlik Zirvesi bu yıl 40’ı aşkın firma ile 2 günde toplam 2.500 öğrenciyi birbirinden değerleri isim ile buluşturmayı hedefliyor. Alanlarında zirvede olan firmaların yöneticilerini ve tecrübelerini dinlerken kendi kariyer yolunda yapman gerekenleri öğrenebilirsin!
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