Mezunlar buluşuyor

Kasım 2, 2017 0 Yorum 62 Okunma
Mezunlar buluşuyor

Boğaziçi Üniversitesi (BOÜ), mezunlarını ve Boğaziçi dostlarını ‘BÜ’yülü Bir Gün’e bekliyor.

BOÜ’nün mezun buluşması, bu yıl yenilenen konseptiyle 11 Kasım’da Güney Kampüs’te olacak.

‘BÜ’yülü Bir Gün’de bu yıl, BOÜ akademik kadrosunun ve mezunlarının katılımıyla ‘Yarından Sonra’ konsepti çerçevesinde ‘insan’ı merkeze alan paneller ve konuşmalar gerçekleştirilecek.

Bilgi için, buyulubirgun.boun.edu.tr ziyaret edilebilir.



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