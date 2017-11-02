Mezunlar buluşuyor
Boğaziçi Üniversitesi (BOÜ), mezunlarını ve Boğaziçi dostlarını ‘BÜ’yülü Bir Gün’e bekliyor.
BOÜ’nün mezun buluşması, bu yıl yenilenen konseptiyle 11 Kasım’da Güney Kampüs’te olacak.
‘BÜ’yülü Bir Gün’de bu yıl, BOÜ akademik kadrosunun ve mezunlarının katılımıyla ‘Yarından Sonra’ konsepti çerçevesinde ‘insan’ı merkeze alan paneller ve konuşmalar gerçekleştirilecek.
Bilgi için, buyulubirgun.boun.edu.tr ziyaret edilebilir.
Önceki haber TEMA’ya yeni genel müdür
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?