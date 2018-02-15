MÜYAK 12’nci kez sahnede
Anadolu Üniversitesi’nin en büyük kulüplerinden biri olan Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün etkinliği Mühendislik ve Yönetim Akademisi (MÜYAK) 3-4 Mart tarihinde öğrencileri Eskişehir’de buluşturuyor.
Her yıl yaklaşık 35 farklı üniversiteden gelen öğrencilerin oluşturduğu dinleyici kitlesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan konuşmacılarla birlikte konferans niteliği taşıyan etkinlik, her yıl farklı temayla düzenleniyor.
MÜYAK bu yıl “Parmağınızın Ucunda” ana teması etrafında gerçekleşecek. Hayatta ulaşmak istenen her şeyi parmağın ucuna getiren teknolojinin iş dünyasına etkisini ve buna uygun oluşturulan stratejiler üzerinde durulacak.
Alışılmışın dışında bir organizasyon ve katılımcıların iki günü dolu dolu geçirebilmesi için aylar önceden çalışmaya başlayarak ortaya çıkarılan 12’nci MÜYAK etkinliğinin genel amacı öğrencilere iş dünyasıyla ilgili önemli noktaları önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından öğrenme şansı sunmak.
İş dünyasının önde gelen isimlerinin ve markalarının hikayeleri, staj ve kariyer olanakları, farklı bölümlerden ve üniversitelerden öğrencilerle tanışma fırsatı, çekilişler, hediyeler, eğlence ve ikramlar ile dolu iki gün, MÜYAK katılımcılarını bekliyor.
Detaylı bilgi için www.auevk.com adresi ziyaret edilebilir.
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