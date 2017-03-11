ODTÜ’den finans zirvesi

Mart 11, 2017 0 Yorum 107 Okunma
ODTÜ’den finans zirvesi

ODTÜ İstatistik Topluluğu, bu yıl üçüncü kez Finans İstatistik Ekonomi Kongresi’ni (FİE’17) düzenliyor.

İş dünyasının gelişen koşullarının konuşulacağı ve finans, istatistik ve ekonomi alanlarının öneminden bahsedileceği etkinlik, 18 Mart Cumartesi günü ODTÜ Kampüsü Kültür Kongre Merkezi B Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak ve son oturumda çekiliş ile iki kişiye iki haftalık dil okulu hediye edilecek.

Ayrıntılı bilgi için metustatclub@gmail.com’a mail atılabilir.



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