Öğrenci ve iş dünyası Özyeğin’de buluşuyor

Şubat 14, 2017 0 Yorum 55 Okunma
Öğrenci ve iş dünyası Özyeğin’de buluşuyor

Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Ekibi’nin düzenlediği ‘Sectoral Orienteering’ in yedincisi 20 Şubat-3 Mart’ta Çekmeköy Kampüsü’nde yapılacak.

Program öğrencilere akademik, profesyonel, sosyal, kültürel ve sportif ilgilerine yönelik etkinlikler sunuyor.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk etkinlikle öğrencilerin sektör temsilcileriyle vaka çalışmaları, sektörel sohbetler, workshoplar yaparak deneyim kazanacaklarını kaydetti.



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