‘Özgüven Dengesi Konferansı’, 18 Kasım’da

Kasım 13, 2017 0 Yorum 64 Okunma
‘Özgüven Dengesi Konferansı’, 18 Kasım’da

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kurduğu BÜMED MEÇ Okulları, eğitim biliminin önemli isimlerini ‘Özgüven Dengesi Konferansı’nda bir araya getirecek.

‘Özgüven Dengesi Konferansı’, 18 Kasım’da 09.00-16.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall’de (Saatli Bina) gerçekleştirilecek.

Konferansta, özgüvende ebeveyn tutumları, farkındalık ile özgüven ilişkisi gibi konular konuşulacak. Bilgiye ve davetiyeye mecokullari.kl2.tr‘den ulaşılabilir.



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