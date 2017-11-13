‘Özgüven Dengesi Konferansı’, 18 Kasım’da
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kurduğu BÜMED MEÇ Okulları, eğitim biliminin önemli isimlerini ‘Özgüven Dengesi Konferansı’nda bir araya getirecek.
‘Özgüven Dengesi Konferansı’, 18 Kasım’da 09.00-16.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall’de (Saatli Bina) gerçekleştirilecek.
Konferansta, özgüvende ebeveyn tutumları, farkındalık ile özgüven ilişkisi gibi konular konuşulacak. Bilgiye ve davetiyeye mecokullari.kl2.tr‘den ulaşılabilir.
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