Pazarlamanın liderleri, teknoloji vizyonlarını paylaşıyor
İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü (İMK) tarafından 18 yıldır gerçekleştirilen ve her yıl 62 farklı üniversiteden binin üzerinde katılımcıya ve internet üzerinden 30 bin kişiye ev sahipliği yapan Yönetim Bilimleri Kongresi, bu yıl 19’uncu kez binlerce üniversite öğrencisinin kariyer planlamasına ışık tutacak.
Bu yılki teması ‘Pazarlama ve Liderlik’ olarak belirlenen Yönetim Bilimleri Kongresi, “Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok, var olan teknolojiyi geliştir, dünya seni keşfetsin” sloganıyla, iş hayatında yeni ufuklar açacak.
İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde, 8 Mart’ta başlayan ve 10 Mart’a kadar sürecek 19’uncu Yönetim Bilimleri Kongresi, ‘Oturumlar’, ‘Vaka Çalışması’, ‘Eğitimler’, ‘Kariyer Alanı’ ve ‘Kapanış Konseri’ olmak üzere beş ana bölümden oluşuyor.
Kongre kapsamında Evtiko CEO’su Sina Afra, Vestel CMO’su, Tunç Berkman, Loreal CMO’su Beyza Kapu ve Puhu TV Pazarlama Müdürü Emre Gökşin gibi pazarlama stratejilerinde teknolojiyi öne çıkaran yenilikçi şirketlerin kilit yöneticileri birikimlerini aktarıyor.
Sosyal medya üzerinden başarılı markalaşma süreciyle bir fenomene dönüşen Tostçu Erol da oturumlarda yer alıyor.
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