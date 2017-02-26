Sosyal fayda Koç’ta konuşulacak
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), küresel zorluk ve sorunları aşmak için sosyal etki ve değer konularında çalışan Social Value International’ın bu yılki konferansına ev sahipliği yapacak.
Social Value Matters 2017, 10-11 Nisan’da Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenecek. Konferansta, artan eşitsizlik ve küresel belirsizlikte sosyal faydayı en yüksek düzeye çıkarmak için paydaşların sesini duyurmasının yollarına odaklanılacak.
Kayıt, kusif.ku.edu.tr’den yapılabilir.
Önceki haber ‘İK Zirvesi’ Boğaziçi’nde
Sonraki haber ‘Liderlik Zirvesi’ 18-19 Mart’ta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?