Sosyal fayda Koç’ta konuşulacak

Şubat 26, 2017 0 Yorum 49 Okunma
Sosyal fayda Koç’ta konuşulacak

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), küresel zorluk ve sorunları aşmak için sosyal etki ve değer konularında çalışan Social Value International’ın bu yılki konferansına ev sahipliği yapacak.

Social Value Matters 2017, 10-11 Nisan’da Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenecek. Konferansta, artan eşitsizlik ve küresel belirsizlikte sosyal faydayı en yüksek düzeye çıkarmak için paydaşların sesini duyurmasının yollarına odaklanılacak.

Kayıt, kusif.ku.edu.tr’den yapılabilir.



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