Üniversite – sanayi işbirliği

Aralık 3, 2018 0 Yorum 109 Okunma
Üniversite – sanayi işbirliği

Gebze Teknik Üniversitesi’nin, akademik kadrosu önderliğinde geliştirilen GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Üniversite Sanayi İşbirliği Laboratuvarı’nın açılışı yapıldı.

Laboratuvar, Fujitsu Türkiye ve IBTECH tarafından üniversiteye kazandırıldı.

Bu iş modeliyle sponsor firmalar ihtiyaç duydukları teknolojileri GTÜ lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu laboratuvarda geliştirebilecekler.



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