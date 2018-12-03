Üniversite – sanayi işbirliği
Gebze Teknik Üniversitesi’nin, akademik kadrosu önderliğinde geliştirilen GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Üniversite Sanayi İşbirliği Laboratuvarı’nın açılışı yapıldı.
Laboratuvar, Fujitsu Türkiye ve IBTECH tarafından üniversiteye kazandırıldı.
Bu iş modeliyle sponsor firmalar ihtiyaç duydukları teknolojileri GTÜ lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu laboratuvarda geliştirebilecekler.
Önceki haber Özel sektör-üniversite iş birliği
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?