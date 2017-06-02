Üniversiteliler, piyasa bilgilerini yarıştırdı
Bu yıl Turkish Yatırım ana sponsorluğunda gerçekleşen Investimate’te Türkiye ve Kıbrıs’tan 3 binin üzerinde üniversite öğrencisi yarıştı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından üçüncüsü düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği Investimate Sanal Yatırım Yarışması’nda, 41 farklı şehir ve 118 farklı üniversiteden yarışmaya katılan öğrenciler, altı hafta boyunca hisse senedi, varantlar ve VİOP üzerinden sanal 100 bin TL’lerini kullanarak işlem yaptılar.
En yüksek getiri sahibi 25 kişinin yazdığı strateji raporları, başkanlığını akademisyen Yaşar Erdinç’in yaptığı ve haber müdürümüz Talip Yılmaz, Vatan Gazetesi yazarı Ali Ağaoğlu, Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal ile stratejist Cüneyt Paksoy’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Sonrasında oluşturulan kısa listenin tekrar değerlendirilmesiyle ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye giren ilk beş öğrencinin altı haftalık getirisi ortalama yüzde 64 olarak gerçekleşti.
Yarışmaya katılan 3 bin 79 öğrenci içinde ilk100’e giren öğrenciler portföylerini altı haftada ortalama yüzde 46 oranında artırmayı başardı. Yarışmaya katılan öğrencilerin yüzde 58’i portföyünü artırmayı başarırken, yüzde 42’si ise zarar etti.
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