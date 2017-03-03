University4Society maratonu başlıyor
University4Society, tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren, tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek bir girişimcilik maratonu.
Katılımcı takımlar 48 saat içinde toplumsal sorunlara teknolojik tabanlı çözümler bularak inovatif girişimler üretecek ve bu süreçte mentorlar ve alanında uzman eğitimcilerin desteğiyle iş fikirlerini geliştirerek farklı bakış açıları kazanacak.
Finalde takımlar hafta sonu boyunca üzerinde aralıksız olarak çalıştıkları fikirlerini, sektörün önde gelen isimlerinden ve yatırımcılardan oluşan jüriye sunacaklar.
Türkiye’nin yeni lider şirketler yaratmasını ve var olan şirketlere inovatif fikirler üretmesini sağlayacak etkinlik, 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Ankara Next Level Workinton’da düzenlenecek.
Detaylı bilgi, www.university4society.com’da.
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