‘Yönetici Koçluğu ve Mentorluk’ İKBU’da

Mart 15, 2017 0 Yorum 169 Okunma
‘Yönetici Koçluğu ve Mentorluk’ İKBU’da

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU), Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi Türkiye (EMCC) işbirliğiyle ‘Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Yüksek Lisans Program’nı, İşletme Yüksek Lisans Programı’na bağlı alt uzmanlık dalı olarak, Gayrettepe yerleşkesinde açıyor.

İçerik ve koordinasyonunu EMCC Türkiye Başkanı Dr. Rıza Kadılar’ın yaptığı programda işletme derslerinin yanında, koçluk, mentorluk becerileri, psikoloji gibi dersler sunulacak.



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