50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ‘Liderler Oturumu’
5 Eylül 2018 – Bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su Araştırması” ödül töreni, Capital ile Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, Amgen Türkiye, Beymen, Citibank, CPP Group, Fujitsu, P&G, QNB Finansfaktoring, Sportive, Tanfer Klinik ve Türk Tuborg destek sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı kapsamında yapıldı.
Açılış konuşmalarını Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M.Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’nın yaptığı organizasyonun panel bölümü ‘Liderler Oturumu’ ile devam etti.
Tüm zorlukları aşarak tepe yönetime gelen kadınların farkı nasıl yarattıklarını anlattıkları oturumun moderatörlüğünü ise P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptı.
Oturumda
Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui,
Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu,
Danone Türkiye Entegrasyon ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu
Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, bir kadın olarak kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını ve gelecek hedeflerini anlattılar. Oturumun ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ ödül töreni gerçekleştirildi.
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