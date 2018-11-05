<a href='http://a.doganburda.com/www/delivery/ck.php?n=a547c42f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://a.doganburda.com/www/delivery/avw.php?zoneid=56&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a547c42f' border='0' alt='' /></a> Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu röportajı Kasım 5, 2018 0 Yorum 96 Okunma Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu bankacılık sektörünne dair merak ettikleri anlattı. Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Google+ üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili <a href='http://a.doganburda.com/www/delivery/ck.php?n=a4347fef&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://a.doganburda.com/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4347fef' border='0' alt='' /></a> Önceki haber Ceo Club Bankacılar Zirvesi Akın Öngör ropörtajı 2. kısım İlgili Haberler Perakendede İnovasyon Forumu ve Fast Retail 2017/Perakendenin Hızlıları Ödülleri – 2.Bölüm Ocak 8, 2018 Hulusi Belgu / CEO Club / Retail Agenda 2016 Toplantısı – 18.08.2016 Ağustos 24, 2016 CEO Club / Retail Agenda 2016 Toplantısı – Bölüm 3 Ağustos 25, 2016 0 Yorum Henüz yorum yapılmamış İlk yorumu yazmak ister misiniz? Yorum yap Cevabı iptal etmek için tıklayın. Yorum *İsim * E-posta * Website iki + 1 = Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
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