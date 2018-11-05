Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu röportajı

Kasım 5, 2018 0 Yorum 96 Okunma
Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu bankacılık sektörünne dair merak ettikleri anlattı.


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