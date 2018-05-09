Anadolu 500 ödül töreni
Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, TEB Arval’ın co-sponsorluğunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen 14’üncü Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni’ninde,
‘En Büyük 5 Şirket’, ‘Kârını En Çok Artıran 5 Şirket’,
‘Cirosunu En Çok Artıran 5 Şirket’,
‘İstihdamını En Çok Artıran 5 Şirket’,
‘İhracatını En Çok Artıran 5 Şirket’,
‘İhracatı En Yüksek 5 Şirket’,
‘İstihdamı En Yüksek 5 Şirket’,
‘Vergi Öncesi Kârı En Yüksek 5 Şirket’ ve ‘Anadolu 500’e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar’ olmak üzere toplam 9 kategoride 43 şirket ödüllendirildi.
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