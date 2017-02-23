Anadolu 500 Ödül Töreni
Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen 13’üncü “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni” 17 Şubat Cuma günü TheRitz-Carlton’da düzenlendi.
Törende, 2015 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen Anadolu 500 araştırmasında 12 şirketi yer alan SANKO Holding, ‘Anadolu 500’e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar’ kategoride birincilik ödülü aldı.
İstanbul TheRitz – Carlton Otel’de düzenlenen törende, TEB Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal) Gülümser Özgün Henden, SANKO Holding’in ödülünü, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman İlden’e takdim etti.
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