Anadolu Markaları Yarışması Ödülleri
Vodafone Türkiye ve Fibabanka sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Anadolu Markaları Yarışması”’nın sonuçları açıklandı.
Anadolu’da marka bilincini yerleştirmek ve markalaşma yolunda ilerleyen şirketlerin başarılarını ödüllendirmek hedefiyle düzenlenen yarışma kapsamında, 4 kategoride 17 ödül verildi. Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi ise İZTAŞ İzmir Trafik A.Ş. oldu.
27 Şubat 2018 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka ana sponsorluğunda hayata geçirilen “Anadolu Markaları Yarışması”’nın ödül töreni Conrad Istanbul Bosphorus’ta düzenlendi.
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Anadolu Markaları Yarışması’nda her ilin kanaat önderleri ve başarılı markaları ödüllendirildi. 4 kategoride 17 ödülün verildiği gecede İZTAŞ İzmir Trafik A.Ş. Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
Şahin: “Türkiye’yi il il dolaşmaya ve KOBİ’lerimizi dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz”
Türkiye’deki işletmelerin %99.8’ini oluşturan ve ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimizin desteklenmesinin çok önemli olduğunu anlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki itici gücün KOBİ’lerden geleceğine inanıyoruz.
Bu noktada, ülkemizin rekabet gücüne güç katacak çözümlere odaklanılması gerekiyor. Dijitalleşme, KOBİ’lerin pazardaki varlığı ve konumu açısından sürdürülebilirliğin garantisi olacak.
Biz de Vodafone Türkiye olarak, “yüzde yüz yarına hazır KOBİ” hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Yarına Hazırım Platformumuz ile işletmelerin Dijitalleşme Endeksi’ni hesaplayarak onlara yarına bugünden hazır olmak için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda yol gösteriyoruz.
Ülkemizin kurumsal bir vatandaşı olarak “yarına hazır” işletmelerin sayısını artırıp Türkiye’nin ekonomik başarısını yükseltmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bu noktadan hareketle, Anadolu Markaları organizasyonu ile Türkiye’yi il il dolaşmaya ve KOBİ’lerimizi dijital geleceğe hazır olmak için izleyebilecekleri yol haritası konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunun altını çizerek; “Capital ve Ekonomist Dergileri’nin önemli bir insiyatif üstlenerek 10 yılı aşkın süredir devam ettirdiği bu kıymetli platformun son 3 senesinde destekçileri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.
KOBİ’lerin her alanda yanlarında olma felsefemizi birebir yansıtan; sahiplendiğimiz yenilikçilik ve girişimcilik kavramlarını destekleyen bu yarışmanın işletmelerimizi yüreklendirmesini de çok önemsiyorum.
Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olarak gördüğümüz Anadolu KOBİ’lerinin güçlenmesi, Fibabanka olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kurulduğumuz günden bu yana firmalara markalaşma yolunda ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlıyoruz.
KOBİ’lere özel, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile bankacılık desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.
Anadolu Markaları Ödül Töreni’nde açılış konuşmalarının ardından ‘Anadolu’nun Marka Öncüleri’ konulu bir de panel düzenlendi.
Panele katılan Odak Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bandırma, Kütahya Porselen A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Elita Gıda Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu ve İpek Hanım Çiftliği Kurucusu Pınar Kaftancıoğlu katılımcılar ile başarı hikayelerini paylaştı.
Toplam 4 kategoride 17 ödül sahibini buldu
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde Anadolu’daki büyük markalaşma atağını ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın sonuçlarına göre Bilkent Cyberpark, Calista Luxury Resort ve Özyapar Orman Ürünleri ve Hırdavat Sanayi “Ticaret” kategorisinde ödül alırken, Ahlatcı Holding ve Ramiz Gıda A.Ş aynı kategoride jüri özel ödülüne layık görüldü.
Anavarza Bal, Yayla Agro ve Çelikel Tarım Makineleri “Tarım” kategorisinin en iyileri olurken “İmalat” kategorisinde Alapala Grup, KYK Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ve Sedat Tahir A.Ş. ödülün sahibi oldu. İnci GS Yuasa Akü San. Tic. A.Ş. ise “İmalat” kategorisinde jüri özel ödülünü aldı.
Ceyda Gıda Maddeleri Tic. San., Elif Konsept/ Ganioğulları Ltd. Şti ve Pasaport Hazır Yiyecek San. Ve Tic. A.Ş. Küçük İşletmeler kategorisinde, Beşikçi Baharat Gıda Kitap ile 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve ise aynı kategoride jüri özel ödülünün kazananı oldu.
Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü İztaş’ın oldu
Anadolu Markaları Ödül Töreni’nde 280 firmanın başvurduğu Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi ise İZTAŞ İzmir Trafik A.Ş. oldu.
Dijitalleşme Endeks puanı 80 olarak olan İztaş İzmir Trafik Özel Eğitim Ve Özel Sağlık Hizmetleri, trafik polisleri tarafından yasak yere park eden araçların çekiciler tarafından otoparklara taşınma sürecinde araçların hasar görüp görmediğini kayıt altına alabiliyor.
VODAFONE TÜRKİYE HAKKINDA
Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 31 Aralık 2017 itibariyle hizmet sunduğu 23,2 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir.
Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 20 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2010’da Borusan Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dâhil etmiştir. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu doğrultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü aşkın çalışan kadrosu, 1.200’ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet göstermektedir.
Vodafone Medya Merkezi: Http://Medyamerkezi.Vodafone.Com.Tr
FİBABANKA HAKKINDA
27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka A.Ş, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da 81 şubesiyle Kurumsal, Ticari, KOBİ, Mikro, Tarım, Bireysel ve Özel bankacılık alanlarında hizmet vermektedir.”
Bilgi için: İnsula İletişim / Merve Duysak / 0549 667 10 02 / merveduysak@insulailetisim.com
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