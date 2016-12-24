Capital 500 Ödül Töreni 2016
Capital Dergisi’nin bu yıl 19’uncusunu gerçekleştirdiği “Capital500 – Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nın sonuçlarına göre yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketler ödüllendirildi.
Vodafone’un ana sponsorluğunda düzenlenen “Capital500 Ödül Töreni”nde toplam 8 kategoride 24 ödül verildi.
İş dünyasının liderlerini bir araya getiren gecede, Türkiye’nin en büyük şirketleri Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları olarak sıralanırken, Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar “Onur Ödülü”nün, Migros ise “Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü”nün sahibi oldu.
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