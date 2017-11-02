CEO Club Bankacılar Zirvesi 2017
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club “Bankacılar Zirvesi” sektör liderlerini buluşturdu.
Türkiye finans sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı toplantı Metal Yapı Konut etkinlik sponsorluğunda, Renault ve Sinbo’nun co-sponsorluğunda gerçekleşti.
Etkinlik Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin ve Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali’nin açılış konuşmalarıyla başladı.
Zirve, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, “Bankacılık 2018” başlıklı konuşması ile devam etti.
CEO Paneli’nde ise, Albaraka CEO’su Melikşah Utku, Halkbank CEO’su Osman Arslan, HSBC CEO’su Selim Kervancı, Şekerbank CEO’su Servet Taze ve TEB CEO’su Ümit Leblebici konuşmacı olarak yer aldı.
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