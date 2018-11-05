Ceo Club Bankacılar Zirvesi Akın Öngör ropörtajı 2. kısım

Kasım 5, 2018 0 Yorum 98 Okunma
TED İstanbul Koleji Vakfı Mütevelli Üyesi Akın Öngör bankacıların odağındaki maddeleri anlattı


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