Ceo Club Digital Agenda 2018
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club toplantısı, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde 19.09.2017 tarihinde Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşti.
Türk iş dünyasının liderlerini bir kez daha bir araya getiren yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı “Dijital Ajanda” da, Türkiye’de dijitalleşmenin potansiyeli ve geleceğine ilişkin öngörüler paylaşıldı.
Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin ve Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali’nin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, “Liderlerin Dönüşüm Ajandası” başlıklı CEO Paneli düzenlendi.
Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Facebook Türkiye CEO’su Derya Matraş, Garanti Bankası CEO’su Fuat Erbil ve KoçSistem CEO’su Mehmet Ali Akarca’nın konuşmacı olarak katıldığı panelde farklı sektörlerde dijitalleşme ile gelen fırsatlardan yararlanmak için atılması gereken adımlar ele alındı.
Doğan Online ve hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in “Dijital Kültür” başlıklı konuşmasıyla devam eden etkinlik, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner ve HOPİ CEO’su Onur Erbay’ın “Dijital Ekonomide Başarı” konulu konuşmaları ile son buldu.
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