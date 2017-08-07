CEO Club Endüstri 4.0 Buluşması
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “Endüstri 4.0 Zirvesi,” Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Dördüncü Endüstri Devrimi – Endüstri 4.0 ve Türkiye’nin Endüstri 4.0’ın getirdiği fırsatlardan yararlanması için atması gereken adımlar ele alındı.
06 Temmuz 2017 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club toplantıları, “Endüstri 4.0” temasıyla,SAP Türkiye ile Kibar Holding’in destek sponsorluğunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti.
Wyndham Grand Otel Levent ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren Zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş’in açılış konuşması ile başladı.
Zirvenin açılış konuşmalarının ardından; TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır ile dünyaca ünlü danışmanlık şirketlerinden McKinsey Yardımcı Ortağı Andras Kadocsa ve Boston Consulting Group (BCG) Avrupa İnovasyon Merkezi Direktörü Moundir Rachidi, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin yaşamlarımızı nasıl değiştirdiğini Türkiye ve dünyadaki örneklerden yola çıkarak katılımcılarla paylaştı.
Cisco Türkiye CEO’su Cenk Kıvılcım, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Kibar Holding CEO’su Tamer Saka ve KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleşen ‘Değişim Başlıyor mu?’ konulu CEO Paneli’nde ise Türkiye’nin Endüstri 4.0’ın getirdiği fırsatlardan yararlanması için atması gereken adımları ele alındı. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu BaşkanıFaruk Eczacıbaşı’nın konuşmasıyla devam eden Zirve, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün kapanış konuşması ile son buldu.
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