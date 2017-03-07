CEO Club – Finans Zirvesi 2017
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “Finans Zirvesi” Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Türkiye finans sektörünün gelecek hedeflerinin ele alındığı “CEO Club Finans Zirvesi”, sektörün lider isimlerini bir araya getirdi.
24 Şubat 2017 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club toplantısı kapsamında, Türkiye finans sektörünün üst düzey yöneticileri bir araya geldi.
SBK Holding’in etkinlik, FuzulEV ve Nef’in co-sponsorluğunda Istanbul Ritz Carlton Oteli’nde yapılan “CEO Club Finans Zirvesi”, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu ve Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
CEO Club Finans Zirvesi’ne; T.C. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan Ülger, FCI Başkanı ve TEB Factoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Alp Keler, Emeklilik Gözetim Merkezi Başkanı Cemal Kişmir ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye’de finans sektörünün potansiyelinin ve geleceğinin tartışıldığı zirvede, yeni nesil teknolojilerin finans sektörü üzerindeki dönüştürücü etkisi ve Türk bankacılık sektörünün dijitalleşme performansı gibi konular da ele alındı.
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