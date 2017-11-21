Ekonomist Dergisi “Yılın İş İnsanları”nı ödüllendirdi
Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenlenen “Yılın İş İnsanları Ödül Töreni”nin 26’ıncısı, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda, QNB Finansbank ve Metal Yapı Konut co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç gibi iş dünyasının önemli isimleri çeşitli kategorilerdeki ödüllerin sahibi oldu.
Ekonomist’in kurulduğu 1991 yılından bu yana anket araştırmasıyla hayata geçirilen, ‘Ekonomide Yılın İş İnsanları’ araştırması, Türkiye’nin gururu iş insanlarını bu yıl da aynı sahnede buluşturdu.
“Yılın İş İnsanları Ödül Töreni” kapsamında bu yıl, Yılın İş İnsanı, Yılın Global Türk İş İnsanı, Yılın Global Türk Girişimcisi, Yılın Kadın ve Erkek Girişimcisi, Yılın Profesyonel Yöneticisi, Yılın Bürokratı, Yılın Sivil Toplum Örgütü Lideri kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.
YILIN İŞ İNSANLARI
- Yılın Global Türk Profesyoneli ödülü: Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent
- Yılın İş İnsanı ödülü: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç
- Yılın Global Türk Girişimcisi ödülü: Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya
- Yılın Bürokratı ödülü: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın
- Yılın Profesyoneli ödülü: İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali
- Yılın Sivil Toplum Önderi ödülü: TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes
- Yılın Kadın Girişimcisi ödülü: Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli
- Yılın Erkek Girişimcisi ödülü: Getir Kurucusu Nazım Salur
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