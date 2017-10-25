Erdal Karamercan CEO Band Sahnesinde
CEO’LARDAN MÜZİK DOLU BİR GECE
Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘CEO Band / CEO’lar Sahnede’ etkinliği, Türk iş dünyasının liderlerini bu kez sahnede bir araya getirdi.
Ortaköy’de konumlanan yooistanbul projesi ev sahipliğinde ve Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen özel gecede, iş dünyasının liderlerinden Erdal Karamercan, Evrim Aras, Gamze Çuhadaroğlu, Gülsüm Azeri, Nusret Apaydın ve Yalım Eriştiren sahne alarak müzik yetenekleri ile katılımcılara keyifli bir akşam yaşattılar. Türkiye’nin önde gelen CEO’ları CEO Band sahnesinde buluştu
Etkinlik, Eczacıbaşı Topluluğu çalışanlarının oluşturduğu ve Eczacıbaşı Topluluğu Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan yönetimindeki “Ecza Dolabı” grubunun konseri ile başladı.
Gecenin devamında ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve iş kadını Evrim Aras, Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, Petrol Ofisi CEO’su Gülsüm Azeri, Intel Türkiye CEO’su Yalım Eriştiren orkestra eşliğinde sahneye çıktılar.
CEO’ların performansları büyük beğeni topladı. Etkinlik, Panasonic Eco Solution Türkiye CEO’su Nusret Apaydın ve grubu “Grup Priz” konseri ile son buldu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?