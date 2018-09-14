Gamze Çuhadaroğlu için iş dünyasında kadın olmak!

Eylül 14, 2018 0 Yorum 101 Okunma
50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Töreni Danone Türkiye Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu Röportajı


İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap