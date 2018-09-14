<a href='http://a.doganburda.com/www/delivery/ck.php?n=a547c42f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://a.doganburda.com/www/delivery/avw.php?zoneid=56&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a547c42f' border='0' alt='' /></a> Gamze Çuhadaroğlu için iş dünyasında kadın olmak! Eylül 14, 2018 0 Yorum 101 Okunma 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Töreni Danone Türkiye Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu Röportajı Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Google+ üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili <a href='http://a.doganburda.com/www/delivery/ck.php?n=a4347fef&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://a.doganburda.com/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4347fef' border='0' alt='' /></a> Önceki haber Selda Bağdat Bahadır"Fujitsu'nun büyüme planlarında büyük değişiklikler yapmadık" Sonraki haber Tankut Turnaoğlu P&G'nin kadınlara sağladığı kariyer olanaklarını anlattı İlgili Haberler Finansın Geleceği UEZ2018 Mart 20, 2018 İklim Değişikliği Zirvesi – Mehmet Özhaseki açılış konuşması Nisan 18, 2018 Evrim Aras CEO Band Sahnesinde Ekim 25, 2017 0 Yorum Henüz yorum yapılmamış İlk yorumu yazmak ister misiniz? Yorum yap Cevabı iptal etmek için tıklayın. Yorum *İsim * E-posta * Website altı + = sekiz Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
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