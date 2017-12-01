Hüsnü Akan:”İçeriden kaynaklı bir risk görmüyoruz”
Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akan CEO Club – CEO Ajanda Toplantısı / Kasım 2017
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısı, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Akzirve’nin etkinlik sponsorluğunda, Accenture’ın co-sponsorluğunda yapılan “CEO Ajanda 2018” de, Türkiye’nin en büyük holding CEO’ları 2018 yılına ilişkin hedef ve öngörülerini paylaştı.
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club toplantısı, bu kez Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin CEO’larını bir araya getirdi.
Akzirve’nin etkinlik sponsorluğunda ve Accenture’ın co-sponsorluğunda düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısında CEO’lar 2017 yılını değerlendirirken 2018 yılına ilişkin hedef ve öngörülerini paylaştı.
CEO Ajanda 2018 toplantısı, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Akzirve Gayrimenkul ve Yatırım CEO’su İbrahim Maasfeh’in açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıda Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel de “CEO’nun Yeni Dijital Ajandası” başlıklı bir sunum yaptı.
“CEO Ajanda 2018 panelinde ise Kibar Holding CEO’su Tamer Saka moderatörlüğünde Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Doğan Holding CEO’su Yağmur Şatana, Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül konuşmacı olarak yer aldı.
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