Inovasyon Ajandası 2018
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası olan CEO etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İnovasyon Araştırması 2018” Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde ve General Electric (GE) Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti. “Küresel İnovasyon Barometresi Araştırması”, sektörün lider isimlerini bir araya getirdi.
03 Mayıs 2018 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde ve GE Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen, “Küresel İnovasyon Barometresi” araştırmasının açıklandığı etkinlik sektör liderlerini buluşturdu. CEO’ların inovasyonu tartıştığı etkinlik Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve General Electric (GE) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy’un açılış konuşmalarıyla başladı.
“TÜRKiYE POTANSİYELİNİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİ”
Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını açıklayan General Electric (GE) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, konuşmasında “Türkiye potansiyelini hızla fırsata dönüştürmeli” vurgusu yaptı. Özsoy inovasyonda başarılı olan şirketlerin veriyi etkin bir şekilde kullandığını ve dijital becerileri iş modelinin merkezine yerleştirdiğini, bunun da Türk şirketleri açısından yol gösterici olduğunu söyledi. Araştırmanın şirketlerin inovasyon yatırımlarının geri dönüşünü artırmaya daha fazla önem vermeye başladığını gösterdiğini belirten Özsoy, bu anlamda son beş yılda gerçekleştirilen inovasyonların Türkiye’deki şirketlerin yüzde 39’unun bilançosuna olumlu yansıdığının altını çizdi.
Özsoy konuşmasına şöyle devam etti: “Araştırmaya göre, Türkiye’deki yöneticilerin yüzde 44’ü ülkemizde inovasyona olanak tanıyan bir ortam olduğunu belirtiyor. Bu sonuç cesaretlendirirken, bir taraftan da Türk şirketlerinin risk alma konusunda çok da iştahlı olmadıklarını ayrıca üst yönetimin çalışanlara yeterince destek olmadığını görüyoruz. Oysa inovasyonun etkisi çok açık ve GE Küresel İnovasyon Barometresi, gelişmekte olan ülkelerin inovasyonda yeni merkezler haline gelebileceğine işaret ediyor. Genç ve girişimci nüfus yapısıyla güçlü bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin hızlı çözümler üreterek potansiyelini zaman kaybetmeden fırsata dönüştürebileceğine inanıyorum” dedi.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI
6’ıncı GE Küresel İnovasyon Barometresi araştırmasına Türkiye’nin de dahil olduğu 20 ülkeyi kapsayan 2 bini üzerinde inovasyon yöneticisi katıldı. Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin yüzde 89’u, Türk yöneticilerin ise yüzde 81’i üç boyutlu yazıcıya yatırım yapan şirketlerin rakiplerini geride bırakacağını söylüyor. Araştırmaya göre, son beş yıldaki inovasyonların küresel çapta yüzde 40’ı, Türkiye’de ise yüzde 39’u bilançoya olumlu yansıyor.
Canan M. Özsoy’un konuşmasının ardından “İnovasyon ve Kalkınma” konulu panel düzenlendi. Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, Fiba Holding
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