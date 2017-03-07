İnternetten nasıl ev sahibi olunur? Test ettik!
İş Bankası, Zingat.com sitesinde uçtan uca dijital ortamda ev kredisi hizmeti sunuyor. Peki, nasıl? Test ettik!
Teknoloji hayatımızın her alanını etkiliyor ve değiştiriyor. Kısa bir süre öncesine kadar klasik yöntemlerle ve zorlu süreçlerden geçerek gerçekleştirdiğimiz işlemleri, teknoloji desteği ile artık daha hızlı, daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu aşamada, innovatif çözümler sunan kurumların geliştirdiği uygulamalar ve servisler fark yaratıyor. Biz kullanıcılar da doğal olarak bu yenilikçi çözümleri tercih ediyoruz.
Bildiğiniz gibi CHIP Test Merkezi‘nde teknolojinin her alanında yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyor ve farkı çözümleri bizzat deneyimleyerek yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Bu makalemizde de çok yenilikçi bir çözümü ele aldık… Ev kredisi alanında dijital dünyanın nimetlerinden faydalanan ve bizlere kolaylıklar sunan bu çözümü zingat.com sitesinde gelin hep birlikte inceleyelim…
Bu bir ilandır.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?