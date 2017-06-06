İnternetten Nasıl Para Gönderilir?
İnternetten para göndermek ve almanın en pratik yollarını mercek altına aldık!
Cep bankacılığı artık hepimizin hayatının bir parçası. Birçok işlemi cebimizdeki minik banka şubesinden şubeye gitmeden, veya bir ATM’ye uğramadan hızlı ve pratik olarak halledebiliyoruz. Bu aşamada, bankaların cep uygulamaları birbirleriyle sundukları innovatif çözümler çerçevesinde yarışıyorlar ve dijital dünyamızın ufuklarını genişletiyorlar.
Bu videomuzda sizlerle, artık sadece sıradan bir cep bankası olmayan İşCep’in yenilikçi para aktarma işlemlerini mercek altına alıyoruz. CHIP Online olarak bizler İşCep’in Sosyal Hesap uygulamasının yanında, iMessage ve Siri ile para gönderme özelliklerini de çok ilgi çekici bulduk ve bu hizmetleri test etmeye karar verdik.
Sosyal Hesap, iMessage ile havale ve Siri ile para gönderme gibi seçenekler sayesinde, İşCep uygulaması benzer bankacılık uygulamaları arasında bir adım öne çıkıyor. Hayatın her anını kolaylaştırmayı hedefleyen etkileşimli uygulamalar, İş Bankası gibi yenilikçi kurumların katma değerli servisleri sayesinde bizi gelişmiş bir dijital dünyaya taşıyorlar. CHIP Online olarak tüm takipçilerimize bu üç seçeneği de denemelerini öneriyoruz.
Bu bir ilandır.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?