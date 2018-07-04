İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Ödüllerini Aldı
Capital Dergisi tarafından 17’ncisi yapılan ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’ ödül töreni 10 Mayıs 2018, Perşembe akşamı Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleşti. İş dünyasının en beğenilen ilk üç şirketi Koç Holding, Arçelik ve Garanti Bankası oldu. Adecco Türkiye Şirketler Grubu ana sponsorluğunda T-Systems ve Zenna’nın co-sponsorluğunda gerçekleştirilen ödül töreninde, 37 sektörlerin de en beğenilen şirketleri ödüllerini aldı.
Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Capital Dergisi olarak Türk İş Dünyası’nın En Beğenilen Şirketleri araştırmasını geçen yıl 17’inci defa gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Rauf Ateş, şirketlerin yatırım, büyüme, istihdam, teknoloji ve sosyal sorumluluk açısından performanslarını ortaya koyan bu araştırmanın her yıl farklı kriterlerin etkisiyle şekillendiğini belirterek şunları söyledi: “İş dünyasında yapılan ataklar, yenilikler ve özellikle insana dokunan çalışmalar, anında listeye yansıyor, yukarı ya da aşağıya doğru hareketliliklere neden oluyor. Son araştırmada bunun ipuçlarını görmek mümkün. Zirvedeki 20 şirkette yoğun bir hareket var.
Araştırmada 16 şirketin yer değiştirmesi de bunu ortaya koyuyor. Ekonomide, iş dünyasında ve teknolojide büyük değişimlerin olduğu 2018’de de benzer bir hareket görmek mümkün olacak. Toplum gözündeki algılarını, iş dünyası nezdindeki yansımalarını görmek isteyen şirketlerin bu nedenle araştırmayı yakından takip etmeleri gerekiyor.”
2017’de rekabet arttı
Capital Dergisi bu yıl 17’nci kez İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri’ni belirledi. Geçtiğimiz yıl listenin birincisi olan Koç Holding, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Geçtiğimiz yılın ikincisi Arçelik de listedeki yerini korudu. Garanti Bankası ise bir basamak yukarı çıkarak üçüncülüğe yerleşti.
Rekabetin kendini yoğun olarak hissettirdiği En Beğenilen 20 Şirket Listesi’nde bu yıl 16 şirketin yeri değiştirmesiyle müthiş bir hareket yaşandı. Geçtiğimiz yıl 3 basamak çıkan Doğuş Holding, bu yıl 5 basamak çıkarak 20’ncilikten 15’inciliğe tırmandı.
Migros, Borusan Holding, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Topluluğu 3’er basamak yükselirken Garanti Bankası da 1 basamak çıktı. Anadolu Grubu, Ford Otosan ve Akbank ise listenin bu yılki yenileri oldu.
Araştırmada sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise, “Allianz Sigorta, Akçansa, Banvit, Betek Boya, Boyner Grup, BSH, Coca Cola, DHL, Doğtaş Kelebek, Eczacıbaşı Vitra, EnerjiSA, Enka, Ereğli Demir Çelik, Eti, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Garanti Faktoring Garanti Yatırım, Hilton, LC Waikiki, L’Oreal, Medina Turgul DDB, Mercedes-Benz Türk, McKinsey, Mey İçki, Microsoft, Migros, Nef İnşaat, Novartis, Samsung SEK, Shell, Şişecam, Unilever, Vodafone, Yapı Kredi Leasing, Yemeksepeti” oldu.
Araştırma nasıl yapıldı?
Dev araştırma Ağustos-Kasım 2017 tarihleri arasında online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Zenna Danışmanlık işbirliğiyle yapılan araştırmaya 59 sektörden 500’ün üzerinde şirketi temsilen bin 400 yönetici katıldı. İş dünyasının en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem iş dünyası hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Araştırma, iş dünyası ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin yanı sıra en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini ölçerek, ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını ortaya çıkardı. Bu kapsamda sorgulanan 22 performans kriterinin hem öncelikleri hem de farklılaştığı alanlar saptandı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?