Jaklin Güner, Lüks pazarının büyüme performansını anlattı

Eylül 14, 2018 0 Yorum 66 Okunma
50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Töreni Vakko CEO’su Jaklin Güner Röportajı


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