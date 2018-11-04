<a href='http://a.doganburda.com/www/delivery/ck.php?n=a547c42f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://a.doganburda.com/www/delivery/avw.php?zoneid=56&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a547c42f' border='0' alt='' /></a> Mehmet Emin Özcan “2019 yılı restorasyon yılı olacak” Kasım 4, 2018 0 Yorum 76 Okunma Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Google+ üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili <a href='http://a.doganburda.com/www/delivery/ck.php?n=a4347fef&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://a.doganburda.com/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4347fef' border='0' alt='' /></a> Önceki haber Mehmet Büyükekşi ayakkabı sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi Sonraki haber Ceo Club Bankacılar Zirvesi Akın Öngör ropörtajı İlgili Haberler Anadolu 500 ödül töreni Mayıs 9, 2018 Avrupa’nın Geleceği UEZ2018 Mart 20, 2018 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi Ödül Töreni Eylül 27, 2018 0 Yorum Henüz yorum yapılmamış İlk yorumu yazmak ister misiniz? Yorum yap Cevabı iptal etmek için tıklayın. Yorum *İsim * E-posta * Website − bir = 5 Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
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