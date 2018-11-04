Mehmet Emin Özcan “2019 yılı restorasyon yılı olacak”

Kasım 4, 2018 0 Yorum 76 Okunma
Mehmet Emin Özcan “2019 yılı restorasyon yılı olacak”
Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi


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