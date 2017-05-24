Nurettin Canikli CEO Club’da sektör liderleriyle buluştu
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “Büyüme ve İstihdam Zirvesi,” Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin sektör temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda, büyüme ve istihdam konularında atılacak adımlar ele alındı.
CEO Club “Büyüme ve İstihdam Zirvesi” açılış konuşmaları
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin konuşması/ Bölüm 1
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin konuşması/ Bölüm 2
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin konuşması/ Bölüm 3
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