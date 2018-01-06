Perakendede İnovasyon Forumu ve Fast Retail 2017
Capital& Ekonomist öncülüğünde düzenlenen “Perakendedae İnovasyon Forumu ve Ödülleri” töreninde “Perakendede Büyüme Ödülleri” (FastRetail 2017) sahiplerini buldu.
İş dünyasının öncü dergileri Capital ve Ekonomist tarafından, Piyalepaşa İstanbul, Troy, Digital Planet, Fortis Sinanlı Kadıköy, Hepsiburada, Vakıf Bank, Mall Of İstanbul, Papara, Simit Sarayı co-sponsorluğunda, Birleşmiş Markalar Derneği’nin desteğiyle düzenlenen “Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” 21 Aralık 2017 Shangri-La İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye’nin en yeni perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan tören T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli sektörlerin perakende devlerini bir araya getiren etkinlik, sektördeki değişimi gözler önüne sermek ve perakendedeki inovasyonu gündeme taşımak amacıyla; “Teknoloji Devrimi”, “Avm’lerde inovasyon mümkün mü?” ve “Duayenler &İnovasyon” adlı üç oturumda gerçekleşti.
Açılış konuşmalarını, Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Fortis İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bilal İdikurt’un yaptığı törende, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci hem konuşmacı olarak yer aldı hem de markalara ödüllerini takdim etti.
Törenin panelistleri arasında; Papara CEO’su Ahmed Karslı, Vakko CEO’su Jaklin Güner, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Şok CEO’su Uğur Demirel, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, JJL Danışmanlık Ülke Başkanı Avi Alkaş, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Digital Planet Başkanı Adnan Vural, Nord Holding Türkiye CEO’su Servet Topaloğlu, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Mudo Kurucu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, / LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim ve Boyner Genel Müdürü Serdar Sunay yer aldı.
Buluşmanın sonunda, Capital dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen “Perakendede Büyüme Ödülleri” ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda ödüllendirildi.
ÖDÜL ALANLAR
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