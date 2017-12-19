Real Estate Stars – Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri 2017
Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars Ödülleri sahiplerini buldu. Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde, Daikin’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen törende 4 ayrı kategoride Nef, Sur Yapı, Mesa ve Sinpaş Holding liderlik koltuğuna oturan şirketler oldu. Gayrimenkul devi Emlak Konut ise özel ödüle layık görüldü.
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından, Daikin ana sponsorluğunda, sektörün önde gelen iş örgütleri Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) destekleriyle düzenlenen Real Estate Stars – Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni, gayrimenkul sektörünün zirvesini bir araya getirdi. Sektöre yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan ve bu yıl 2’ncisi gerçekleşen törende 4 kategoride ilk 10’a girmeyi başaran şirketlere ödülleri verildi. Törene Evren Yiğit Mimarlık da co-sponsor olarak destek oldu.
5 Aralık Salı günü İstanbul The Ritz Carlton Hotel’de gerçekleşen törenin açılışında konuşan Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, bu projeyle sektördeki önemli bir boşluğu doldurduklarını belirterek, şunları söyledi: “Real Estate Stars’a ilgi ikinci yılında da artarak devam ediyor. Her sektörde performans takibi, kıyaslaması ve eğilimleri gözlemek çok önemlidir.
Bu ödülde hem kıyaslama hem de başarıları ortaya koyma olanağını sunuyoruz. Sektörün de katkı ve önerileriyle her yıl geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Projenin ana sponsoru Daikin ile destekleri ile yanımızda olan GYODER ve Türkiye Müteahhitler Birliği’ne ve destek sponsorumuz Evren Yiğit Mimarlık’a da çok teşekkür ediyoruz.”
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, törendeki konuşmasında Real Estate Stars’ın sektör için önemine dikkat çekerek, projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti belirtti. İklimlendirme ve gayrimenkul sektörlerinin beraber gelişip, büyüdüklerini söyleyen Önder, şu değerlendirmeyi yaptı: “2017 hepimiz için çok zorlu bir yıldı. 2018 de aynı şekilde zorlu geçecek gibi görünüyor ancak biz biliyoruz ki fark yaratanlar her zaman zoru başaranlardır. İnşaat sektörü büyümeye devam ediyor ve büyümesini sürdürecek, 2018 yılında da ekonominin en önemli unsurlarından olacak.
Türkiye’deki inşaat sektörü 300 kadar sektörü etkiliyor. İklimlendirme ve inşaat sektörleri kardeş sektörler ve bugün geçmiştekinden çok daha birlikte hareket ediyorlar. İnşaat sektörü çok hızlı ilerleyen bir sektör, biz de hızına yetişmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm, marka projeler ekseninde önem arz eden yeşil binalar ile iklimlendirme sektörünü de ivmelendiriyor. Geçmişte projeler tamamlandıktan sonra ısıtma, soğutma ve havalandırmanın nasıl yapılacağı düşünülürdü.
Bugün ise, iklimlendirme ve inşaat sektörü olarak daha proje aşamasında birlikte çalışmaya başlıyor ve her bir proje için en uygun çözümü birlikte belirliyor. Daikin iklimlendirmenin en büyük şirketlerinden biri. 2 bine yakın mühendis Ar-Ge alanında çalışıyor. Bugün her iki marka projeden birinde Daikin’in tercih ediliyor. Her iki sektör de Ar-Ge ve inovasyona verdiği değerle gelişip büyüyor.”
GAYRİMENKULÜN ÖNCÜLERİ 2017 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Törende sektör liderleri “Fark Yaratanlar-Gayrimenkul 2018” panelinde 2017 değerlendirmelerini, gelecek yıl beklentilerini ve yeni dönem planlarını paylaştılar. Moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun üstlendiği panelde Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas konuşmacı olarak yer aldı.
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN LİDERLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Real Estate Stars Ödül Töreni’nde, 2016 rakamlarına göre ciro bazında “Türkiye’nin En Çok Satış Yapan Şirketi” Nef olurken, “Türkiye’nin Adet Bazında En Çok Satış Yapan Şirketleri” kategorisinde ise Mesa birincilik ödülünün sahibi oldu. Sur Yapı, 2017 itibariyle “Türkiye’nin En Çok Konut Projesi Yürüten Şirketi” ödülünü alırken, 2016 yılının “En Çok Proje Üreten Şirketi” ise Sinpaş Holding seçildi. Gayrimenkul devi Emlak Konut ise bu alandaki çalışmaları ile özel ödüle layık görüldü.
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