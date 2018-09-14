Seba Gacemer gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri anlattı

Eylül 14, 2018 0 Yorum 123 Okunma
50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Töreni Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer Röportajı


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