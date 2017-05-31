Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Nisan 2017
Capital Dergisi tarafından ve Spring Professional ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması sonuçlarına göre dereceye giren şirketler, 26 Nisan 2017 Çarşamba akşamı Conrad İstanbul’da düzenlenen özel bir gecede ödüllendirildi. Araştırma ve ödül törenine T-Systems ve Zenna Danışmanlık da co-sponsor olarak destek verdi.
Capital Dergisi’nin büyük araştırması “TÜRKİYE’NİN EN BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ”, 16’ncı kez yapıldı ve sonuçları Aralık 2016’da kamuoyuyla paylaşıldı. Yıllar itibariyle sonuçları iş dünyası tarafından merakla beklenen bir çalışmaya dönüşen , “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması kurumsal itibar konusunda yapılan araştırmaların da öncülüğünü üstlenmiş durumda.
Capital’de yayınlanan dev araştırmada Türkiye’nin en beğenilen ilk 20 şirketi ve 38 sektörün en beğenilen ilk 3 şirketi açıklandı. Ödül töreninde de Türkiye’nin en beğenilen ilk 3 şirketine ve 38 sektörün birincilerine ödülleri takdim edildi.
Araştırma kapsamında iş dünyasını temsilen 500’ün üzerinde şirketten 1.584 yöneticiye ulaşıldı. 3 ay boyunca saha çalışması süren araştırma, online anket tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketi, araştırmaya katılan tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken 38 sektörün en beğenilen şirketleri de sadece ilgili sektörün temsilcilerinin yanıtlarıyla belirlendi.
Ankete katılan yöneticilerden “kendi şirketi dışında” hem Türkiye’nin hem sektörlerinin en beğenilen şirketini seçmeleri istendi. Araştırma sonucunda iş süreçlerini ve şirketlerin sürdürülebilirliğini etkileyen 19 kriter bazında ilk 10 şirket de sıralandı.
BEĞENİLMENİN SIRRI
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2016” araştırmasında Koç Holding liderliğini korudu. İkinci ve üçüncülükte ise yoğun mücadele yaşandı. Arçelik, Turkcell’i yerinden ederek ikinci sıraya yerleşirken bir basamak yukarı çıkan Unilever de üçüncülük koltuğuna oturdu. En dikkat çeken sonuç ise yıllardır listede ya birinci ya da ikinci en beğenilen şirket olan Turkcell’in 6’ncılığa gerilemesi oldu.
Bu yılın başka bir çarpıcı sonucu da bir şirketin beğenilmesini en fazla etkileyen kriterlerden “kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilme” kriterinin diğerlerinden net bir şekilde ayrışması oldu.
Sonuçlara göre itibarın sırrı tek bir formüle bağlı değil. Araştırmanın zirvesindeki şirketlerin ön plana çıktığı beğenilme kriterleri arasında “kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilme”, “çalışan memnuniyeti”, “müşteri memnuniyeti”, “güvenilir şirket olma”, “ürün veya hizmet kalitesi”, “çalışanına sunduğu sosyal imkanlar, haklar ve ücret politikası” ve “bölgeye, ekonomiye iş gücü ve yatırımları ile katkısı” yer alıyor. Şirketler özellikle bu kriterlerde gösterdikleri başarıyla en beğenilenler arasına giriyorlar.
ŞİRKETLER İÇİN EŞSİZ BİR ÖLÇÜM YÖNTEMİ
Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü
M. Rauf Ateş şunları söyledi:
“Capital dergisi olarak her yılın mayıs ayında AWARDS adıyla, şirketlerin ödüllerini ve onun arkasındaki stratejiyi paylaştıkları bir Özel Dergi yayınlıyoruz. Ödüle götüren başarı öykülerinin anlatıldığı bu ek, her yıl artan bir ölçüde ilgi görüyor. Bu yıl tüm zamanların en iyi ilgi düzeyini yakaladık. Tahminim, bunun artacağı yönünde… Çünkü şirketler dünyasında ödüllerin yeri ve önemi giderek artıyor. Pazarlamanın ve itibar yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. En Beğenilen Şirketler de Türkiye’de iş dünyasının tam da bu anlamda kalbinde yer alan, şirketlerin performanslarını kıyaslamalı izledikleri ve değişimleri gözledikleri bir ödüldür. Ve bu anlamda da Türkiye’de tektir. Ödül alan şirketler için eşsiz bir ölçüm yöntemidir.”
“İş ortağımız olarak gördüğümüz şirketlerin orta ve uzun vadeli başarı planlarına ve stratejilerine ortak oluyoruz”
Gecede konuşma yapan bir diğer isim ise Adecco Türkiye Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi ve “ SPRING PROFESSIONAL TÜRKİYE” Genel Müdürü Zeynep Kamışlı oldu. Kamışlı, en beğenilen şirketlerin ortak birtakım uygulamaları olduğuna dikkat çekerken, bu başarının sürdürülebilirliği konusunda Spring Professional’ın da gerçek iş ortağı mantığıyla katma değer sağlamak üzere her zaman hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Spring’in de içinde bulunduğu Adecco Türkiye Şirketler Grubu’nun bu yıl Geçici İş İlişkisi lisansını aldığını, söz konusu kanunun yardımıyla ülkemizdeki işsizliği %2 oranında azaltmaya yardımcı olacaklarını belirtti.
“Satış & Pazarlama, IT & Telekomünikasyon, Tedarik Zinciri & Lojistik, Mühendislik ve İnsan Kaynakları’’ alanlarında orta düzey yönetici ve uzman seviyelerinde seçme ve yerleştirme hizmeti sunan Spring Professional olarak, şirketlerin var olan insan kaynağının etkinliğine bakarken, orta ve uzun vade stratejilerinde kilit rol oynayacak adayların seçilmesinde de etkin rol oynuyor ve bu stratejilere paralel yerleştirmeler yapıyoruz.’’
Müşterilerin ve adayların DNA’sını anlayarak hareket ettiklerini vurgulayan Kamışlı;
“Spring Professional olarak, hizmet verdiğimiz iş ortaklarımız gibi biz de başarı odaklı takım arkadaşlarıyla işimizi yönetiyoruz. Her bir takım üyemizin en öncelikli hedefi doğru insanları, doğru kurumlarla buluşturmak ve uzun soluklu bir işbirliğine imza atmalarını sağlamak.Konusunda uzman olan danışmanlarımız, müşterilerimizle aynı terminolojiyi konuştukları ve iki taraflı beklentileri de doğru analiz ettikleri için işbirliğimizin sonucu hedeflediğimiz başarıyı kaçınılmaz kılıyor.’’ sözleriyle verdikleri hizmetin ayrıcalıklarını belirtti.
Törende konuşma yapan T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu:
“Bu yıl 16’ıncı defa gerçekleştirilen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırmasına yine
co-sponsor olarak destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sponsorluk desteğimizin bu yıl 9’uncu senesi. Ülkemize ve bölgemizin kalkınmasına destek olan, bilgi teknolojilerine yatırımda liderlik eden ve güvenilir şirket olma vizyonuyla hareket eden şirketlerin belirlendiği bu araştırmanın ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz için de çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İşlerine liderlik eden ve en beğenilen şirketler sıralamasında yer alan tüm şirketleri kutluyor, bu şirketlerin yöneticilerinin de başarılarının devamını diliyorum” dedi.
İşte ödül alan şirketler
Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri:
TÜRKİYE’NİN EN BEĞENİLEN ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG
TÜRKİYE’NİN EN BEĞENİLEN 2. ŞİRKETİ ARÇELİK
TÜRKİYE’NİN EN BEĞENİLEN 3. ŞİRKETİ UNILEVER
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